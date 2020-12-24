شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب في الأهلي لموقف فيفا من إقامة كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأنصار وجماهير القلعة الحمراء موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إقامة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاق منافساته الأول من فبراير من العام الجديد في الدوحة.

وزادت مخاوف وقلق أنصار الأهلي بعد قرار "فيفا" اليوم بإلغاء منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً كذلك بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاماً، بسب الموجة الثانية لفيروس كورونا وانتشارها بشكل واسع بين عدد كبير من البلدان الأوروبية والعربية.

وكان الأهلي قد بلغ نهائيات كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه اثر تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية على حساب غريمه الأزلي فريق نادي الزمالك.