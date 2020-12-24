شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح فى الأهلى بعد تخطى عقبة «سونيديب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الرباعى «رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة»، لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بجانب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، لمسحة جديدة خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

ووفقا لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، فإن المسحة التى أجريت للرباعى جاءت إيجابية لفيروس كورونا، وستجرى لهم مسحة جديدة على أمل اللحاق بمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

غاب الرباعى عن رحلة الأهلى إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التى أجراها الفريق فى القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وسادت الفرحة والارتياح داخل القلعة الحمراء بعد تخطى عقبة سونيديب وتحقيق الفوز عليه بهدف نظيف، الأمر الذى سيسهل من مهمة اللاعبين فى تخطى هذا الدور فى مباراة الإياب.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من النيجر، والفوز على سونيديب بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، ليحصل الفريق على راحة سلبية، على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كانت بعثة الأهلى قد عادت فجر أمس الخميس من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف، وفضّل الجهاز الفنى منح الفريق راحة لتفادى التعرض للإجهاد.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ أن الفريق أغلق مؤقتا صفحة إفريقيا عقب الفوز على سونيديب بطل النيجر، ويستعد حاليا لمواجهة الاتحاد السكندرى.

وقال «عبدالحفيظ» إن الجهاز الفنى واللاعبين يسعون لمواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى عقب الفوز فى أول جولتين، رغم قوة وشراسة الاتحاد السكندرى لوجود جهاز فنى قوى بقيادة حسام حسن. وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن الفريق كان قد وضع برنامجه مسبقا بالعودة من النيجر عقب المباراة مباشرة، استعدادا للقاء الزمالك يوم ٢٨ ديسمبر، وهذا البرنامج لم يتغير، رغم تأجيل لقاء القمة، حيث إن طرف المباراة فقط هو الذى تغير، والأهلى سيخوض مواجهة قوية أمام الاتحاد فى نفس اليوم.

وشدد على أن لاعبى الأهلى يمتلكون خبرات كبيرة تمكنهم من الفصل بين المواجهات الإفريقية والمحلية، لكن يبقى الهدف الدائم هو البحث عن الفوز.