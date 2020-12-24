شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتنزع الفوز الأول بالدوري على حساب دجلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي سموحة انتصاره الأول بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري وذلك بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره وادي دجلة في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس، بملعب السلام وي الأهلي بافتتاح الجولة الرابعة للمسابقة.

بادر أمير عادل بالتسجيل لدجلة مع الدقيقة الأولى، وعادل النتيجة لسموحة حسام حسن في الدقيقة 11، قبل أن يسجل رفيق كابو هدف الانتصار لسموحة مع الدقيقة 83 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة 5 في المركز السادس وجمدت من رصيد دجلة عند النقطة 4 في المركز العاشر.