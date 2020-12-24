شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يحتفل بالإنجاز التاريخي لعمر السومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي أهلى جدة السعودي، بالنجم الدولي السوري عمر السومة ، بعد أصبح الهداف التاريخى للدوري السعودي للمحترفين، برصيد 127 هدفا. وتخطى السومة الرقم السابق لناصر الشمراني، نجم الكرة السعودية صاحب الـ 126 هدفا. وكان عمر السومة، قد وقع على هدف انتصار أهلي جدة على الفتح، الثلاثاء الماضي بمنافسات المسابقة السعودية. وأقام النادي السعودي احتفالية خاصة للسومة على هامش مران اليوم الخميس وقدم مسئولو النادي القميص رقم 127 للاعب احتفالاً بإنجازه التاريخي. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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