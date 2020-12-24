شكرا لقرائتكم خبر عن ‏6 قرارات جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” وفقاً للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وناقش المجلس في اجتماعه عدد من الملفات الهامة داخل النادي واتخذ عدة قرارات جديدة.

وجاءت أبرز قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه اليوم على النحو التالي:

1- الموافقة على التجديد لكافة المديرين، مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي بمدينة نصر.

2- تكليف محمد الألفي، مدير الخدمات بمقر النادي بالجزيرة، بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضًا بفروع النادي المختلفة.

3- ترقية أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق، على أن يعاد التقييم خلال ٣ أشهر بشأن تجديد الثقة، في ظل سعي مجلس الإدارة إلى تحقيق هدفه بشأن تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي.

4- وافق المجلس على عمل طارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، محللًا في كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.

5- وافق مجلس الأهلي على عمل ياسر الرملي، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، منسقًا للاتحاد الدولي للعبة خلال فعاليات بطولة العالم القادمة.

6- ناشد مجلس إدارة الأهلي جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة بضرورة العودة بقوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.