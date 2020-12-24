شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: مكانة العين تحفز اتحاد كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء أن الفوز على العين يمثل حافزاً كبيراً لفريقه وخطوة مهمة في المنافسة، رغم علمه بخطورة «الزعيم» الذي لم تكن بدايته جيدة قبل أن يستعيد توازنه بالفوز الأخير على النصر في الجولة الماضية، لافتاً إلى أن الثقة كبيرة في لاعبي الأصفر على تقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية وتأكيد أن إمكانياتهم الفنية لا تقل عن أي منافس في المقدمة وأن الفريق مؤهل للاستمرار في مسيرة التفوق وحصد النقاط.

وأشار داسيلفا إلى أن التحضيرات كانت جيدة خاصة مع عودة الثنائي أحمد جشك والمدافع البرازيلي سانتيني فيما يستمر غياب هداف الفريق مالابا، داعياً لاعبيه إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر والبعد عن الأخطاء، وقال في رده على الأسئلة: لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة وجميع الفرق التي نقابلها ترغب في الفوز، ويجب علينا في الجهاز الفني رسم الخطة وإحداث التوازن في كافة خطوط الفريق بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه.

وعن تراجع القوة الهجومية للفريق في الجولة الماضية وسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة، قال داسيلفا لاشك أن غياب مالابا مؤثر ولكن البطء وغياب التركيز أهم الأسباب في غياب التسجيل في المباراة السابقة رغم خلق العديد من الفرص وهذا شيء جيد يحسب للفريق، لذلك عملنا خلال التدريبات على اللمسة الأخيرة وزيادة الفاعلية الهجومية خاصة مع وجود مهاجمين شباب أمثال جشك وأحمد النقبي.