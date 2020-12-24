شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعصار» عقدة «الملك» في 13 عاماً من المواجهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يعد حتا عقدة حقيقية للشارقة، حيث يعد ملعب «الإعصار» صعباً على «الملك»، وهو لم يفز فيه سوى مرة واحدة، منذ بدء مواجهات الفريقين في 2007، كما أن آخر فوز شرقاوي على حتا في الدوري كان في 23 سبتمبر/أيلول 2016 بنتيجة 4-صفر في الجولة الثانية.

كما أن الشارقة لم يفز في عهد المدرب عبدالعزيز العنبري على حتا في بطولة الدوري، وتجاوزه مرة واحدة، وكانت في دور الـ16 لمسابقة الكأس عام 2019 عبر ركلات الترجيج بعدما انتهى الوقتان الإصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي آخر 5 مواجهات في الدوري بين الفريقين كانت المحصلة على النحو التالي:- الشارقة حتا 1-1، وحتا الشارقة 2-2 في المباراة التي تعادل فيها الشارقة في الثواني الأخيرة عن طريق إيجور كورنادو، وحتا والشارقة 3-2، وحتا والشارقة صفر-صفر.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل يحقق العنبري الفوز الأول على حتا في الدوري أم يواصل «الإعصار» عقدته لـ«الملك»؟

على خط آخر، قال عبدالعزيز العنبري: «نتوقع مباراة صعبة عطفاً على موقف فريق حتا في الدوري، كما أن حتا دائماً يقدم مستويات جيدة أمام الشارقة وأتمنى أن ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية».

من جانبه، امتدح مدافع الشارقة المقيم البرازيلي ماركوس ميلوني استعدادات فريقه للمباراة وقال «إعدادنا للمباراة يمضي بشكل طيب ونحن في قمة تركيزنا للمباراة بعد العودة من فوز مهم أمام فريق قوي مثل الظفرة، وكل تركيزنا الآن ينصب على مباراة حتا وتجاوزنا المباريات السابقة، ونعمل على الخروج بنتيجة إيجابية».

وشدد ميلوني على تنفيذه تعليمات المدرب الدفاعية والهجومية في مركزه الذي يتطلب منه مجهوداً كبيراً، وقال «أنا أنفذ رؤية المدرب أثناء المباراة هجوماً ودفاعاً وأسعى أن أكون دائماً عند حسن ظنه».