مهدي علي: مواجهة شباب الأهلي وبني ياس «بروفة» للكأس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أهمية مباراة فريقه أمام نظيره بني ياس عندما يلتقيان السبت على ملعب استاد راشد ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، واعتبر مواجهة «السماوي» المتطور الذي يقدم مباريات قوية هذا الموسم «بروفة» لمواجهته مجدداً في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأضاف مدرب شباب الأهلي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «مباراتنا مع بني ياس هي الثالثة لي مع الفريق، وهي من المباريات المهمة في الدوري، والفوز الأخير على فريق الإمارات في مسابقة الكأس سيمنح اللاعبين دافعاً وثقة في تحقيق نتيجة إيجابية».

وعن مواجهة بني ياس في نصف نهائي الكأس قال «سنواجه بني ياس في الكأس وأعتبر مباراة الدوري فرصة أكبر للتعرف اليه داخل أرضية الملعب، وستكون مباراة السبت بمثابة بروفة وشوط أول لمباراة نصف نهائي الكأس، ومباريات الدوري تختلف بالطبع عن مباريات الكأس والدوافع مختلفة في المسابقتين».

وأكد مهدي ثقته في المجموعة المتواجدة مع الفريق حالياً، في أداء دورهم على أكمل وجه في المباراة برغم الغيابات المتواجدة في الفريق بسبب الإصابات. وكشف «المهندس» الساعي لتصحيح مسار «الفرسان» في الدوري عن استمرار غياب الرباعي أحمد خليل وكارتابيا وهيلدون راموس ومحمد مرزوق، علاوة على سالمين خميس.

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