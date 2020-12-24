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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار أولى مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة سموحة ووادى دجلة

يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط بعد الفوز على مصر المقاصة وغزل المحلة، ويأتي سيراميكا كليوباترا الوافد الجديد للدوري الممتاز في الوصافة بنفس الرصيد برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط، بينما يأتى فى المركز الثالث بفارق الأهداف أسوان الذى حقق الفوز فى أول جولتين أمام إنبى وطلائع الجيش وسقط في الثالثة أمام المصرى.

واحتل نادى المصرى المركز الرابع برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، وخلفه الجونة وسموحة في المركز الخامس والسادس على الترتيب من 3 مباريات لكل منهما.

الزمالك سابعا في جدول الترتيب

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون، وهو نفس رصيد البنك الأهلى والاتحاد ووادى دجلة وإنبى في المراكز الثامن إلى الحادى عشر.

مصر المقاصة في المركز الثانى عشر بجدول الدورى

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، ويأتي الإسماعيلى وغزل المحلة في المركز الثالث عشر والرابع عشر برصيد نقطتين من 3 مباريات، ويحتل بيراميدو وطلائع الجيش والإنتاج المراكز الخامس عشر حتى السابع عشر برصيد نقطة واحدة، ويقبع المقاولون في المركز الأخير بدون نقاط من مباراتين.