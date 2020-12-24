شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: "صحيت من النوم على مواجهة الزمالك بعد 3 أيام بالدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، سعادته بالفوز على وادى دجلة، وتحقيق الثلاث نقاط، في المباراة التي جمعتهما اليوم في أولى مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدورى المصري الممتاز.وأكد سامى أن الفوز الصعب االذى تحقق اليوم جاء فى توقيت مهم ومفيد جدا، وأهدى الفوز للاعبين بعد الروح العالية التى أدوا بها اللقاء، مضيفا: أغلقنا صفحة دجلة، نظرا لضيق الوقت وصحيت من النوم لقيت نفسى سأواجه الزمالك بعد 3 أيام لذلك لا وقت للراحة وسنقوم بالاستعداد منذ الغد بدون راحة.

وتابع مدرب سموحة: "لدينا الرغبة فى استمرار الروح العالية ونغمة الفوز فى المباراة القادمة أمام الزمالك، والتى اعتبرها عنق الزجاجة للانطلاق نحو القمة والمربع الذهبى".

وأوضح سامى أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الزمالك وسنواجه الأبيض بالقوة الضاربة وكل الفرص متساوية أمامهم للمشاركة فى اللقاء ولا يوجد عندى مكان حكر على أحد.

ويوجه سموحة فريق الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب، حيث يودى أندية الاتحاد وسموحة مباريات الأندية الجماهيرية على ملعب برج العرب وليس ملعبهم الرسمى الإسكندرية، وفقا لنظام المسابقة رغم أن المباريات بدون جماهير.