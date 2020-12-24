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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهداف مباراة سموحة ودجلة بالدوري

حقق فريق سموحة فوزا صعبا على منافسه وادى دجلة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة سموحة ودجلة بالدوري

وافتتح التسجبل للغزلان الوافد الجديد أمير عادل فى الدقيقة الثانية، بينما تعادل للفريق السكندري مهاجمه حسام حسن في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يحرز التونسي رفيق كابو هدف لسموحة في الدقيقة 81.

أهداف مباراة سموحة ودجلة بالدوري

سيطر وادى دجلة على مجريات الشوط الأول، وكان لهم الغلبة في منطقة وسط المعلب وهددوا مرمى سموحة بأكثر من كرة خطرة فيما اكتفى لاعبو الفريق السكندري بالتدخل لإفساد هجمات الغزلان الخطيرة.

أهداف مباراة سموحة ودجلة بالدوري

في الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات وإهدار الفرص ولكن لاعبو سموحة نجحوا في اختراق دفاعات وادى دجلة بعد أسيست رائع من محمد طلعت للتونسي رفيق كابو الذى نجح في استغلال الفرصة مسجلا الهدف الثانى للفريق السكندري في شباك عبد المنصف حارس دجلة.

بهذه النتيجة وصل إلى سموحة إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بترتيب جدول الدوري المصري بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي :

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع :أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عبد المنعم، اطهر الطاهر.

خط الوسط :حليمو، على غزال، كناري، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.

خط الهجوم :حسام حسن.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالأتى :

حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف

خط الدفاع : أحمد مجدى ومحمود مرعي وخالد رضا ويعقوبو .

خط الوسط : أحمد سعيد وعمر صالح وإيهاب المباركي .

خط الهجوم : حسام عرفات وأمير عادل وصلاح أمين .