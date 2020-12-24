شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة سموحة ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس 10 لاعبين في جدول هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس 24-12-2020، حيث سجل سموحة ووادى دجلة 3 أهداف في المباراة، التي أقيمت اليوم الخميس في إطار أولى مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل كل حسام حسن ورفيق كابو هدفى سموحة، بينما جاء هدف وادى دجلة عن طريق أمير عادل، لتنتهى المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز احتل نادى سموحة المركز الخامس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات لعبها حتى الآن، حيث افتتح الدورى بالتعادل مع غزل المحلة، ثم تعادل مع الاتحاد السكندرى، قبل أن يفوز لأول مرة أمام وادى دجلة اليوم.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ودخل حسام حسن مهاجم سموحة صراع ترتيب هدافى الدوري المصرى بعدما سجل هدف في فوز سموحة اليوم على دجلة، حيث يزاحم 9 لاعبين دفعة واحدة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين وأصبحوا متساوين فى الصدارة، على أن تحسم الجولات المقبلة هداف دورى هذا الموسم 2020 - 2021.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

محمود كهربا لاعب الأهلي "هدفين"

محمد شريف لاعب الأهلي "هدفين"

مصطفى محمد لاعب الزمالك "هدفين"

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش"هدفين"

شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكا "هدفين"

شادي حسين لاعب سيراميكا "هدفين"

صلاح آمين لاعب وادي دجلة "هدفين"

هيثم مصطفى لاعب أسوان "هدفين"

والتر بواليا لاعب الجونة "هدفين"

حسام حسن "هدفين"