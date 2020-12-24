شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 مباراة بدون هزيمة فى الدورى.. سموحة يشبه أحمد سامى بـ "يورجن كلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى نادى سموحة، بمدربه أحمد سامى بعدما قاد الفريق للفوز على نادى وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.ونشر الحساب الرسمى لنادى سموحة، صورة لأحمد سامى ويورجن كلوب مدرب ليفربول، معلقا عليها: "13 مباراة متتالية فى الدورى دون هزيمة تحت قيادة أحمد سامى.. السر فى النضارة".

وافتتح التسجيل للغزلان الوافد الجديد أمير عادل فى الدقيقة الثانية، بينما تعادل للفريق السكندرى مهاجمه حسام حسن فى الدقيقة الحادية عشر قبل أن يحرز التونسى رفيق كابو هدف الفوز والثانى لسموحة فى الدقيقة 81.

سيطر وادى دجلة على مجريات الشوط الأول، وكان لهم الغلبة فى منطقة وسط المعلب وهددوا مرمى سموحة بأكثر من كرة خطرة فيما اكتفى لاعبو الفريق السكندرى بالتدخل لإفساد هجمات الغزلان الخطيرة.

فى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات وإهدار الفرص ولكن لاعبو سموحة نجحوا فى اختراق دفاعات وادى دجلة بعد أسيست رائع من محمد طلعت للتونسى رفيق كابو الذى نجح فى استغلال الفرصة مسجلا الهدف الثانى للفريق السكندرى فى شباك عبد المنصف حارس دجلة.

بهذه النتيجة وصل إلى سموحة إلى النقطة الخامسة فى المركز السادس بترتيب جدول الدورى المصرى بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند النقطة الرابعة فى المركز العاشر.