شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز فى حوار خاص لليوم السابع: تمنيت الانضمام للأهلى وسعيد بتألق كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولى التونسى حمدى النقاز، حفر اسمه فى ذاكرة الزملكاوية، خاصة بعد قصة هروبه الشهيرة من الزمالك، وقرر الرحيل وفسخ تعاقده من طرف واحد، لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وحرص ”الخليج 365” على محاورة اللاعب الذى تواجد مع بعثة الترجى التونسي في مصر لمواجهة أهلي بنى غازى الليبى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وجاء حديث النقاز كالتالى..

فى البداية نرحب بوجودك فى مصر، ونريد كشف كواليس رحيلك عن الزمالك

أشكرك، وبخصوص رحيلى عن الزمالك، فيجب أن أوضح أننى لم أهرب كما اتهمنى البعض، والدليل على صدق حديثي أنني الآن منضم لصفوف الترجى الرياضى التونسى وأشارك معهم بشكل طبيعى، ورحلت عن القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاتى التي نص عليها عقدي، وتقدمت بشكوى في المحكمة الرياضية، وفزت بها لصدق حديثى، وتركت تلك القضية للمحامي الخاص بى وهو تولى الأمر حتى حصل على حكم بأحقيتى في الحصول على مستحقاتى المتأخرة.

هل هناك أساب أخرى دفعتك للرحيل عن الزمالك؟

مستحقاتى المتأخرة كانت أهم أسباب رحيلى بهذه الطريقة عن الزمالك، بجانب بعض الأمور النفسية، والمعاملة غير الجيدة من بعض المسئولون بالنادى الأبيض، كل تلك الأمور دفعتنى لاتخاذ قرار الرحيل دون تردد.

ما تقييمك لتجربة احترافك فى الزمالك؟

الحمد قضيت سنتين فى الزمالك وتوجت بأربع أو خمس ألقاب، ونعمت بالاستقرار والتألق خلال الفترة التى قضيتها بالقلعة البيضاء، ولاعب كرة القدم أحيانًا يتألق وأحيانًا يبتعد عن مستواه، وهذا أمر طبيعى، لكن بشكل عام تجربة جيدة، والحمد لله تركت بصمة مع الزمالك وهذا هو الاحتراف.

هل مازلت على تواصل مع لاعبين فى الزمالك؟

بالطبع، فأنا لدى العديد من الأصدقاء المقربين من لاعبى الزمالك، مثل محمود علاء، ويوسف أوباما، وغيرهم من اللاعبين الذين مازلت على تواصل معهم.

ما رأيك فى تجربة فرجانى ساسى مع الزمالك؟

فرجاني ساسي يسير بشكل جيد مع الزمالك، وهناك حالة من الاستقرار وثبات واضح في مستواه، وموضوع رحيله أو استمراره أمر متعلق به وبوكيله، وهو أكتر واحد يعرف مصلحته، وأنا أنصحه يستمر لأنه مستقر حاليًا ويحظى بحب جمهور الزمالك، لكن نحن الأن نعيش في عالم الاحتراف وقد يفضل الانتقال لفريق أخر وهذا حقه.

وجه كلمة لجماهير الزمالك

جماهير الزمالك بحبهم وبعشقهم، وأفتقدهم، وماعنديش مشكلة معهم، وأتمنى لهم السعادة في الفترة المقبلة بتحقيق فريقهم مزيد من البطولات والألقاب.

وماذا عن تجربة المحترفين التوانسة في مصر

هناك 16 لاعبا تونسيا محترفا فى الدورى المصرى، وكلما تألقوا فتحوا الباب أمام احتراف مزيد من اللاعبين التوانسة في "الإيجيبشن ليج" وهذا أمر جيد.

من أفضل لاعب تونسي في الدورى المصرى من وجهة نظرك؟

من وجهة نظرى على معلول لاعب الأهلى وفرجانى ساسى لاعب الزمالك، هم الأبرز والأفضل على الساحة، فهم يقدمان مستويات مميزة، مع فرقهم.

هل تلقيت عرضًا للانضمام للأهلى؟

كانت مفاوضات غير رسمة، واستمرت لفترة ثم انقطعت، وبالطبع تمنيت الانضمام للقلعة الحمراء، خاصة أنه من أكبر أندية القارة الأفريقية، لكننى حاليًا في فريق كبير أيضًا ولا يقل عن الأهلي، وأتمنى تحقيق إنجازات معهم في الفترة المقبلة.

هل تتمنى العودة إلى مصر؟

مصر وحشتنى جدًا، فهى أم الدنيا، وكنت سعيد جدًا عندما حضرت مع بعثة الترجى إلى مصر، فهى مثل بلدى لا أشعر فيها بالغربة على الإطلاق.

ما رأيك في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري الأبطال؟

بالطبع كانت مباراة في غاية الصعوبة على الفريقين، ومن وجهة نظرى فإن الكفة كانت متعادلة بنسبة 50 لـ 50، إلا أن خبرة لاعبى الأهلى حسمت الأمر وتوج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي، وهو حدث تاريخي لم يتكرر كثيرًا.

ماذا عن صديقك محمود كهربا؟

سعيد بتألق كهربا مع الأهلى، وبدأ اللاعب يستعيد مستواه بشكل كبير، فهو لاعب مميز ومجتهد.

هل تحلم بالعودة لمنتخب تونس؟

أكيد اللعب لمنتخب تونس شرف كبير، وأتمنى العودة لصفوف نسور قرطاج من بوابة الترجى التونسى، فأنا مازلت لاعب صغير السن، ولدى الكثير لأقدمه لمنتخب بلدى.

من أبرز لاعب عربى محترف؟

بلا شك المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، ومعه الجزائرى رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتى الإنجليزى.