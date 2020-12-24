شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع محمد صلاح لحضور افتتاح مونديال اليد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم التواصل مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى خلال الساعات المقبلة، من أجل حضور حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر فى شهر يناير المقبل. وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه سيتم التنسيق مع النجم المصرى محمد صلاح، للتنسيق بشأن ارتباطاته مع ناديه الانجليزى ومعرفة مدى إمكانية حضوره حفل الافتتاح خاصة وأن صلاح لاعب عالمى كبير ورمز مشرف للرياضة المصرية.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل على 4 صالات مختلفة . وكشف هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إنطلاقها شهر يناير المقبل مسبقا عن توفير الإتحاد الدولى طائرات خاصة لنقل المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى مصر فى حال غلق أى مطارات دولية بسبب جائحة فيروس كورونا وفقا لما أكده حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى للعبة .

كما أشار هشام نصر إلى تغيير الإتحاد الدولى لخريطة فنادق البطولة بعدما تم الإستقرار على غلقها على الحدث فقط بواقع 4 فنادق تشمل المنتخبات و جميع اللجان المنظمة و الأطقم الطبية و السائقين و عمال الصالات .

تعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

تقام منافسات المونديال على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .