حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الموافق 24 / 12 / 2020، العديد من الأخبار الهامة التى نستعرض حصادها فى التقرير التالى وعلى رأسها وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك. وفاة المستشار أحمد البكرى الرئيس المؤقت لنادى الزمالك إيجابية مسحة محمد عبد السلام مدافع الزمالك الجديدة واستمراره فى العزل إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا ..والإسماعيلى يرفض الإعلان أثبتت مسحة كورونا التي خضع لها التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي إصابته بفيروس كورونا ، ورفض مسئولو الإسماعيلي الإعلان بشكل رسمي عن إصابة اللاعب وكشف مصدر مسئول بالنادي الأسماعيلي أسباب عدم إعلان إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا بناء على رغبة اللاعب . وقال المصدر في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”:" فخر الدين بن يوسف طلب من مسئولي الاسماعيلي عدم الاعلان بشكل رسمي عن الإصابة حفاظا علي مشاعر أسرته في تونس وخوفا من زيادة قلقهم عليه خاصة في ظل تواجده خارج البلاد وعدم قدرتهم من الاطمئنان عليه". رسميا.. طلعت يوسف يعتذر عن عدم تدريب الإسماعيلى تقدم طلعت يوسف بإعتذار عن القيادة الفنيه للفريق الاول للنادي الاسماعيلي لظروف عائلية قاهرة، و تواجد طلعت يوسف اليوم بالاسماعيليه لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب. اتحاد الكرة يقر بأحقية الاتحاد السكندرى فى الحناوى واللاعب مفاجأة مباراة الأهلى قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أحقية نادى الاتحاد السكندرى فى قيد اللاعب فوزى الحناوى فى صفوفه رسميا لمدة 5 سنوات مقبلة، وكان النادى الأهلى قد أسقط قيد اللاعب عقب إعارته لنادى سموحة لمدة موسمين، وقام سموحة بقيده فى الموسم الأول فقط وأصبح اللاعب حرا ليتوجه مباشرة للاتحاد السكندرى كما نقل رغبته فى الانتقال لصفوف الاتحاد خشية دكة البدلاء فى سموحة والحفاظ على مكانه فى المنتخب الأوليمبى قبل أولمبياد طوكيو 2021. استقبال أسطورى لـ بيج رامي لحظة وصوله لمطار القاهرة استمرار إيجابية عينة موسيماني بعد مسحة كورونا الجديدة

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