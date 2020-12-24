مصدر لمصراوي: وليد سليمان جاهز لمواجهة الاتحاد بعد حقنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال مصدر بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، جاهز للمشاركة في مران فريقه يوم السبت المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٢٨ ديسمبر الحالي في الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن وليد سليمان حصل على حقنة جديدة في الركبة لإزالة الخشونة التي عاني منها مؤخرًا وتسببت في غيابه عن رحلة النيجر التي واجه فيها الأهلي فريق سونديب.
وفاز الأهلي على نظيره سونديب في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا والتي حسمها الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب الوسط.
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