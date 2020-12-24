"ارتباطاته تحدد موقفه".. صلاح قد يحضر افتتاح بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد: قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم التواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لحضور حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد. وأوضح صبحي في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل الخليج 365، أنه سيتم التنسيق مع صلاح، للتنسيق بشأن ارتباطاته ومعرفة مدى إمكانية حضوره حفل الافتتاح. وتستضيف مصر بطولة العالم لليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير القادم. ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة والتي تضم إلى جانبها السويد والتشيك، وتشيلي. ويلتقي ليفربول أمام أستون فيلا يوم 8 يناير، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يلتقي الريدز أمام مانشستر يونايتد يوم 17 يناير، بالأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي. ويتصدر صلاح قائمة هدافي بريميرليج لموسم 2020 - 2021 برصيد 13 هدفا، فيما حصل على المركز السادس بقائمة أفضل لاعبي العالم لاختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2020. كما يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بعد مرور 14 أسبوعبا برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي.

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