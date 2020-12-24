نصر: منتخب اليد هدفه الثمانية الكبار في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- حسام زايد

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن المنتخب الوطني يستعد للبطولة في ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف نصر أنه رغم الصعوبات فإن هدف المنتخب في البطولة التواجد بين الثمانية الكبار في بطولة العالم، وإذا نجح المنتخب في الوصول إلى أبعد من ذلك سيكون إنجاز بكل المقاييس.

وأشار نصر إلى أن الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في كل المراحل خلال العام الماضي رفع سقف الطموح لدى الجمهور والإعلام.

وقال نصر أن المنتخب يقيم حاليا في معسكر مغلق ويتدرب على الصالة رقم ٢ باستاد القاهرة، وبدأ وصول اللاعبين المحترفين للانضمام للمعسكر، ويؤدي المنتخب تدريبات بشكل جيد تحت قيادة الاسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني.

وأضاف أن المنتخب سيؤدي مباراة ودية مع منتخب اليابان قبل انطلاق البطولة.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر إحتل المركز الثامن في بطولة العالم لكرة اليد خلال النسخة الماضية التي أقيمت بدولتي ألمانيا والدنمارك في 2019.