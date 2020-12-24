أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- حسام زايد

أعلن حسين لبيب مدير بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير، حصول قناة أون تايم سبورتس على حقوق البث التليفزيوني الفضائي الحصري.

وأشار لبيب إلى أن القناة المصرية ستذيع مباريات البطولة على التردد الفضائي المفتوح على مستوى المنطقة العربية بالكامل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه كان من غير المقبول أن تقام البطولة على أرض مصر وتخصل قناة غير مصرية على الحقوق وتتحكم في إذاعة المباريات، وأشاد بتعاون الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في هذا الملف.

ويتواجد المنتخب المصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد 2021 التي تقام في القاهرة، وتضم هذه المجموعة كلا من السويد والتشيك وتشيلي.