حسين السيد: لا نية للتفريط في أوباما.. وهناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.

وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة وهناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك:"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".

واختتم السيد تصريحاته بـ: "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي"، مشيراً إلى أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة.