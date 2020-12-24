محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
قال سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إن طلعت يوسف أبلغ إدارة النادي بضرورة عودته للقاهرة بسبب ظروف عائلية.
وأشار سعفان في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم الخميس، إلى أن محمد وهبة سيقود المباراة غدًا أمام البنك الأهلي بالتعاون معه.
ونوه مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إل إنه لا يعلم حقيقة رحيل طلعت يوسف عن الفريق كما تردد ولكن كل ما في الأمر أنه طلب العودة إلى القاهرة بسبب مرض ابنته.
وأتم سعفان تصريحاته بالإشارة إلى أن ابناء نادي الإسماعيلي دائمًا ما يكونوا وراءه تحت أي ظرف.
وكان مجلس إداره النادي الإسماعيلي قد عيّن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو.
وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن ببطولة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير لمصراوي: سأقود الإسماعيلي غدًا مع محمد وهبة أمام البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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