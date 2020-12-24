الإسماعيلي يُعلن اعتذار طلعت يوسف عن عدم قيادة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تقدم طلعت يوسف، باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي؛ لظروف عائلية قاهرة.
وأشار نادي الإسماعيلي، إلى أن طلعت يوسف تواجد اليوم الخميس، بالإسماعيليه لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب.
قرر مجلس إداره النادي الإسماعيلي تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.
وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن ببطولة الدوري.
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