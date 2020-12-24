وزير الشباب والرياضة يكشف الاجراءات المطبقة على وفود مونديال اليد

كشف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن النظام الطبي المطبق في بطولة العالم لليد المقرر اقامتها في مصر من ١٣ حتى ٣١ يناير المقبل .

وقال صبحي في تصريحات للصحفيين أن النظام يسمى الفقاعة الطبية وهو سيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهو نظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط الا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات ، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميع الاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي

وقال صبحي ان مصر بذلت قصارى جهدها لاقامة البطولة في ظل جائحة كورونا وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنة العليا للبطولة بعضوية ١٨ وزيراً .

واضاف ان اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الاجراءات الطبية والعزل بجانب الاجراءات الامنية وتسهيل اجراءات الجوازات بالاضافة الى توفير اماكن خاصة للاعلامين الوافدين مع فرقهم بعيدة عن وسائل الاعلام المصرية بحيث يطبق عليهم ايضا نظام الفقاعة الطبية من وقت وصولهم حتى مغادرتهم مصر .

واشار صبحي الى ان الجميع تضافرت مجهوداتهم من اجل اقامة تلك البطولة الكبرى على ارض الكنانة بتوافر كل الاجراءات الاحترازية والامنية على اعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية .

و استعرض الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ورئيس لجنة الإتصال الحكومي ، الخطة الطبية الوقائية من فيروس كورونا والصالات الرئيسية وكافة الاستعدادات بها وصالات التدريب ، والخطة

الترويجية للبطولة ، وفنادق الإقامة التي تم الإستقرار عليها ، وحفل الإفتتاح والختام .

ولفت المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة إلي النواحي الإنشائية وما شهدته الصالات المستضيفة للبطولة من تجديد وتطوير وتحديث وأصبح لدينا بنية تحتية يفخر بها كل مصري .

وحول تجهيزات المنتخب الوطني ، قال هشام نصر : " هناك تحديات في الاحتكاك الودي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية ، ولكن هناك منتخب اليابان سيأتي للبطولة مبكراً وسنلعب مباراتين معهما " .

وذكر الكابتن حسين لبيب مدير البطولة بأن بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر بمثابة بطولة التحدي الأوحد الأول لما بها من تحديات كبيرة ، مطالبا كافة الإعلاميين مزيد من الدفع المعنوي للاعبين ، مؤكداً أن البطولة ستبث عن طريق مجموعة قنوات أون سبورت.

حضر الاجتماع المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ، و نخبة من كبار الاعلاميين والصحفيين والنقاد .