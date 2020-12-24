رفيق كابو يعلق على فوز سموحة أمام وادي دجلة

علق التونسي رفيق كابو لاعب سموحة على فوز فريقه أمام نظيره وادي دجلة في الدوري الممتاز. وفاز سموحة على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري، ونجح رفيق كابو في تسجيل هدف الفوز لفريقه. المصري، ونجح رفيق كابو في تسجيل هدف الفوز لفريقه. وقال كابو خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، " قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي، واستطعنا الفوز وتحقيق نقاط المباراة". وأضاف " أشكر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة على الفوز أمام وادي دجلة". وأكمل " وادي دجلة فريقه قوي ولهم أسلوب لعب مختلف عن باقي الفرق، وحذرت زملائي من وادي دجلة بصفتي كنت لاعب سابق هناك".

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