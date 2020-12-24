الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة البنك الأهلي

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم تحت قيادة محمد وهبة مدرب الفريق وسعفان الصغير مدرب الحراس ضمن برنامج الاستعداد للقاء البنك الأهلى غدا فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية ، أبرزها التسليم والتسلم قبل أن يتطرق لتدريبات بدنية خفيفة من شأنها الوصول لأعلى جاهزية قبل مواجهة الجمعة.

واختتم المران بتقسيمة فى وسط الملعب

،قام خلالها محمد وهبة مدرب الفريق بإيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء والعمل على تجنب ارتكابها اعتبارا من مواجهة الغد.

وخاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف سعفان الصغير لقياس مدى رد الفعل لدى كل حارس إضافة لتدريبات على التسديدات