شن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير هجوما على لاعبه ديلي آلي بسبب الاستعراض وفقدان الكرة ، والذى تسبب في إدراك ستوك سيتي التعادل قبل أن يفوز توتنهام 3-1 في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وأهدر" آلي "عدة فرص للتسجيل قبل فقدانه الكرة مما سمح لستوك بالانطلاق في هجمة مرتدة نادرة ليدرك جوردان طومسون التعادل 1-1 في مباراةسيطر عليها الفريق المنافس في الدوري الممتاز.
وأضاف مورينيو: اللاعب الذي يلعب في هذا المركز يجب أن يكون متعاونا ويصنع الفرص ولا يتسبب في مشاكل لفريقه كنا أقوياء في الشوط الأول وستوك لم يلمس الكرة أو سدد على المرمى أو حصل على ركلة ركنية بدلا من حسم المباراة
وبدا أن مورينيو عاقب آلي حيث استبدله بعد هدف ستوك في الشوط الثاني وأظهرت الصور أنه قال له : محاولتك التمرير بالكعب كلفتنا هذا الهدف.
وتعافى توتنهام ليهز بن ديفيز وهاري كين الشباك بعدما افتتح جاريث بيل التسجيل ليعبر توتنهام إلى الدور قبل النهائي في البطولة التي نال مورينيو لقبها في أربع مناسبات.
وافتتح بيل، العائد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد، التسجيل بضربة رأس وكان فعالا لكن تم استبداله خلال الاستراحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يفتح النار على لاعبه " ديلي آلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.