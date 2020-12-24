مورينيو يفتح النار على لاعبه " ديلي آلي"

شن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير هجوما على لاعبه ديلي آلي بسبب الاستعراض وفقدان الكرة ، والذى تسبب في إدراك ستوك سيتي التعادل قبل أن يفوز توتنهام 3-1 في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأهدر" آلي "عدة فرص للتسجيل قبل فقدانه الكرة مما سمح لستوك بالانطلاق في هجمة مرتدة نادرة ليدرك جوردان طومسون التعادل 1-1 في مباراة

سيطر عليها الفريق المنافس في الدوري الممتاز.

وأضاف مورينيو: اللاعب الذي يلعب في هذا المركز يجب أن يكون متعاونا ويصنع الفرص ولا يتسبب في مشاكل لفريقه كنا أقوياء في الشوط الأول وستوك لم يلمس الكرة أو سدد على المرمى أو حصل على ركلة ركنية بدلا من حسم المباراة

تسببنا في مشاكل لأنفسنا.

وبدا أن مورينيو عاقب آلي حيث استبدله بعد هدف ستوك في الشوط الثاني وأظهرت الصور أنه قال له : محاولتك التمرير بالكعب كلفتنا هذا الهدف.

وتعافى توتنهام ليهز بن ديفيز وهاري كين الشباك بعدما افتتح جاريث بيل التسجيل ليعبر توتنهام إلى الدور قبل النهائي في البطولة التي نال مورينيو لقبها في أربع مناسبات.

وافتتح بيل، العائد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد، التسجيل بضربة رأس وكان فعالا لكن تم استبداله خلال الاستراحة.