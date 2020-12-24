سموحة يقلب الطاولة على دجلة و يفوز بثنائية مثيرة

حقق فريق سموحة فوزاً بثنائية مقابل هدف على نظيره وادي دجلة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الأهلي بالسلام ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز

وتقدم دجلة مبكراً عبر لاعبه أمير عادل في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يدرك فريق سموحة التعادل عند الدقيقة 11 عبر حسام حسن ، لينتهي الشوطالأول بالتعادل الإيجابي ، وعند الدقيقة 81 تمكن رفيق دابو لاعب سموحة من اقتناص الهدف الثاني لفريقه ، ليحسم الفريق السكندري نقاط المباراة الثلاثة .بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 5 في الترتيب السادس، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 4 في الترتيب العاشر.