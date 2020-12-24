سموحة يقلب الطاولة على دجلة و يفوز بثنائية مثيرة

حقق فريق سموحة فوزاً بثنائية مقابل هدف على نظيره وادي دجلة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الأهلي بالسلام ، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.
وتقدم دجلة مبكراً عبر لاعبه أمير عادل في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يدرك فريق سموحة التعادل عند الدقيقة 11 عبر حسام حسن ، لينتهي الشوط
بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 5 في الترتيب السادس، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 4 في الترتيب العاشر.
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