رسميًا.. الهولندي " دوست" ينتقل لـ"بروج" البلجيكي

رسميًا.. انتقل المهاجم الهولندي باس دوست عن صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، إلى كلوب بروج البلجيكي. وكان من المفترض أن يستمر عقد باس دوست (31 عاما)، مع أينتراخت حتى 30 يونيو 2022. 2022. وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت : أزمة الوباء كورونا وضعتنا أمام تحديات اقتصادية ،مشيرا الى أن نادي كلوب بروج طلب الحصول على خدمات

وأضاف:نعمل بمنظور اقتصادي ولمصلحة آينتراخت فرانكفورت، وحققنا ذلك مع تحقيق رغبة اللاعب أيضا" باس دوست وكانت صفقة مربحة بالنسبة لنا.وأضاف:نعمل بمنظور اقتصادي ولمصلحة آينتراخت فرانكفورت، وحققنا ذلك مع تحقيق رغبة اللاعب أيضا" وكان باس دوست قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي في صيف عام 2019، وسبق له اللعب بفريق فولفسبورج بين عامي 2012 و2016.

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