محمود صقر ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا

انتظم اليوم محمود صقر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الجماعي الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

وكان محمود صقر تعرض لإصابة قوية خلال الأسبوع الجاري، في لقاء وادي دجلة الودي الذي انتهى بفوز سيراميكا كليوباترا بهدفين، وأجرى أشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في الظهر.

وخاض الظهير الأيمن على مدار

الأيام الماضية تدريبات تأهيلية وعلاجية لتجهيزه للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، وانتظم اليوم في المران، وخاض تدريبا قويا مع زملائه اللاعبين.ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السويس الجديد بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.