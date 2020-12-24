سولشاير يصف منافسة مانشستر يونايتد على لقب "البريميرليج" بـ"الضجيج"

انتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد مايردده البعض بأن فريقه سينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرا الى أنه مجرد ضجيج لكن الفريق يتحسن بالفعل.

وكان فوز يونايتد 2-صفر على مضيفه إيفرتون في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء الانتصار 14 على التوالي لفريق سولشار خارج ملعبه في المسابقات المحلية .

وحقق يونايتد ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري ليقفز

إلى المركز الثالث في الجدول بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر وتتبقى له مباراة.

وقال سولشايرقبل أن يحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني" الأحد" : هناك ضجيج حول مانشستر يونايتد دائما ولذلك فالأمر بالنسبة لنا يتعلق بتطور الفريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف: هذا هو عنوان اللعبة، إنها الطريقة

الوحيدة للمنافسة على أي شيء في نهاية الموسم مشددا على أن تركيزه على التطور كل يوم، وكيفية التعامل مع مواقف معينة وربما يتم الإشادة بنا حاليا. وعلينا أيضا تعلم كيفية التعامل معه.

وخسر يونايتد مرة واحدة في آخر 22 مباراة بالدوري ضد ليستر ويخلو سجله من الهزائم في آخر 11 مباراة أمام فريق المدرب بريندان رودجرز منذ سقوطه بنتيجة 5-3 في سبتمبر أيلول 2014 .

وأضاف: أدخل كل مباراة وأنا أفكر في كيفية الفوز بها، ولا يهم كثيرا الآن إن كانت على ملعبنا أو خارجه.