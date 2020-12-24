نتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الخميس، بنظام «الفيديو كونفرانس». وتواجد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.

ويأتي اجتماع «الفيديو كونفرانس» تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا، الذي يجتاح كل دول العالم في الوقت الحالي. شهد الاجتماع في بدايته تقديم مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، خالص التعازي لنادي الزمالك ومسئوليه وجماهيره في وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. وأكد المجلس بكامل هيئته أنه كان حريصًا على المشاركة في تشييع جنازة المغفور له.

واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم القرارات التالية:

- الموافقة على التجديد لكافة المديرين، مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي بمدينة نصر. - تكليف محمد الألفي، مدير الخدمات بمقر النادي بالجزيرة، بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضًا بفروع النادي المختلفة.

- ترقية أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق.

على أن يعاد التقييم خلال ٣ أشهر بشأن تجديد الثقة، في ظل سعي مجلس

-ناشد مجلس إدارة النادي خلال اجتماع اليوم جميع الأعضاء والفرق

كما شهد الاجتماع التأكيد على التنسيق بين الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية بالنادي، من أجل التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. وأكد المجلس بكامل هيئته أنه كان حريصًا على المشاركة في تشييع جنازة المغفور له.واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم القرارات التالية:- الموافقة على التجديد لكافة المديرين، مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي بمدينة نصر. - تكليف محمد الألفي، مدير الخدمات بمقر النادي بالجزيرة، بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضًا بفروع النادي المختلفة.- ترقية أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق.على أن يعاد التقييم خلال ٣ أشهر بشأن تجديد الثقة، في ظل سعي مجلسالإدارة إلى تحقيق هدفه بشأن تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي. - وافق المجلس في اجتماعه اليوم على عمل طارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، محللًا في كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل، وكذلك الموافقة على عمل ياسر الرملي، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، منسقًا للاتحاد الدولي للعبة خلال فعاليات بطولة العالم القادمة.-ناشد مجلس إدارة النادي خلال اجتماع اليوم جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة بضرورة العودة بقوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مع التأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الخاصة بالتعقيم والحرص على استخدام الكمامات والابتعاد تمامًا عن التجمعات والتواجد في الأماكن المغلقة.كما شهد الاجتماع التأكيد على التنسيق بين الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية بالنادي، من أجل التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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