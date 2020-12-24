فيفا يلغي بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة وتحت 20 سنة اللتين كان من المقرر إقامتهما العام المقبل، وذلك بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



ومن المقرر الآن إقامة النسختين المقبلتين في العام 2023، حيث من المقرر أن تستضيف إندونيسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، وتستضيف بيرو بطولة الشباب تحت 17 عاما.



وقال فيفا "ما تزال جائحة كوفيد-19 توجه تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، ولها تأثير مقيد على السفر الدولي".



وأضافت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية أنه "أصبح من الواضح أن الوضع العالمي فشل في التعايش لحد المستوى الكافي لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة كلتا البطولتين، بما في ذلك قابلية تنفيذ مسارات التصفيات المؤهلة ذات الصلة".

المصدر: أسوشيتد برس