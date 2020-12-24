شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 6 مشاهير بالكرة المصرية رحلوا بسبب كورونا.. رئيس الزمالك ‏أخرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل عن عالمنا اليوم الخميس المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، متأثراً بالاصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

البكري تولى منصبه الجديد في الزمالك قبل 24 يوماً فقط من وفاته، بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعد تجميد وإيقاف مجلس إدارة النادي الذي كان يترأسه مرتضى منصور.

نستعرض من خلال السطور التالية أبرز مشاهير ونجوم الكرة المصرية الذين رحلوا بسبب وباء كورونا اللعين.

وخطف الموت محمد عبده غنيمي، مدرب حراس مرمى فريق بدر التابع لمحافظة البحيرة، أحد أندية الدرجة الثالثة، ليكون أول ضحايا كورونا في الكرة المصرية.

ويصاب الوسط الاعلامي الرياضي في مصر بفاجعة وفاة الاعلامي والناقد الرياضي محمد صيام، المشرف العام على برامج مدحت شلبي، بسبب فيروس كورونا، حيث فارق إبن محافظة السويس الحياة متأثراً بالفيروس.

وتستيقط جماهير الكرة المصرية على فاجعة وفاة عزمي مجاهد، أحد أساطير الكرة الطائرة في نادي الزمالك وعضو مجلس الادارة السابق بالنادي، وأحد العلامات البارزة في مجال الاعلام والادارة في الكرة المصرية، ليكون ضحية جديدة لكورونا.

محمد علوش أحد نجوم فريق نادي طنطا في السابق ومدرب فريق عثماثون طنطا كان ضحية جديدة من نجوم المستديرة في مصر للوباء المخيف اللعين.

ويفارق الحياة محمد فايز نجم غزل المحلة ومديره الفني السابق والقائد الفني لفريق ألعاب دمنهور قبل ساعات ماضية بسبب فيروس كورونا أيضاَ.

ويرحل المستشار أحمد البكري عن عالمنا بعد صراع مع كورونا، وعقب أسابيع قليلة من تعيينه على رأس اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الأبيض.