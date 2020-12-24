شكرا لقرائتكم خبر عن فابيان رويز يدعم خط وسط ريال مدريد في الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا الإسباني عن دخول ريال مدريد عن مفاوضات مع نادي نابولي لضم لاعب وسط الفريق الإيطالي، فابيان رويز، خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم خط وسط الميرنجي بجوار توني كروس، ولوكا مودريتش، وفالفيردي.
أكد التقرير، أن نابولي ينتظر العرض المادي للنادي الإسباني لتحديد موقف فابيان رويز، سواء بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو نهاية الموسم الجاري.
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