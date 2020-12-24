شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاقناع محمد صلاح بحضور افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه اجري اتصالات سابقة مع النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر لاقناعه بحضور حفل افتتاح بطولة مونديال اليد في القاهرة في الثالث عشر من يناير المقبل
وقال وزير الرياضة انه توقيت الافتتاح يشهد ضغط لمحمد صلاح في هذا التوقيت ولكننا سنحاول معه من جديد لمحاولة حضوره
واكد صبحي ان البطل العالمي بيج رامي سيحضر الافتتاح
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر محاولات لاقناع محمد صلاح بحضور افتتاح مونديال اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.