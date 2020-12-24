شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاقناع محمد صلاح بحضور افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه اجري اتصالات سابقة مع النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر لاقناعه بحضور حفل افتتاح بطولة مونديال اليد في القاهرة في الثالث عشر من يناير المقبل

وقال وزير الرياضة انه توقيت الافتتاح يشهد ضغط لمحمد صلاح في هذا التوقيت ولكننا سنحاول معه من جديد لمحاولة حضوره

واكد صبحي ان البطل العالمي بيج رامي سيحضر الافتتاح