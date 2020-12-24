شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقود المران الأول لفريق شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المدرب السويسري، جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، الحالي لشالكه، أول مران للفريق الألماني استعداد لمباريات الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.وكان نادي شالكه الألماني أعلن تعيين جروس، مديرا فنيا لفريق شالكه لمدة 6 أشهر.

كشف موقع صحيفة «بيلد» الألماني، عن تولي السويسري كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك السابق، قيادة فريق شالكه الألماني في البوندسليجا لمدة 6 أشهر. وعنون الموقع الألماني تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني منذ قليل، «تم العثور على مدرب شالكه الجديد».