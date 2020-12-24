شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتعهد لإدارة الأرسنال بتحصيح مسار الجانرز في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، لإدارة الجانرز، بتحسن نتائج الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسة الهزائم الذي تعرض لها الأرسنال مؤخرا، وكان أبرزها رباعية المان سيتي في كأس إنجلترا.

ووفقا لموقع ديلي ميل، أكد أرتيتا، أن يأمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح المسار في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى يتمكن الجانرز من الدخول للمربع الذهبي وضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.