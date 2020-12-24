شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يتعهد لإدارة الأرسنال بتحصيح مسار الجانرز في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، لإدارة الجانرز، بتحسن نتائج الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسة الهزائم الذي تعرض لها الأرسنال مؤخرا، وكان أبرزها رباعية المان سيتي في كأس إنجلترا.
ووفقا لموقع ديلي ميل، أكد أرتيتا، أن يأمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح المسار في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى يتمكن الجانرز من الدخول للمربع الذهبي وضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يتعهد لإدارة الأرسنال بتحصيح مسار الجانرز في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.