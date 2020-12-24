شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: هدفنا التواجد في افضل ٨ بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ان المنتخب الوطني الاًول لكرة اليد جاهز تماما لهذه البطولة ولدينا هدف واضح وهو تحقيق افضل إنجاز في المونديال واكد نصر ان المنتخب يسعي مبدئيا للتواجد وسط افضل وأول ٨ منتخبات للبطولة وان تحقق هذا سيكون انجاز ولكن لن نكتفي بذلك وسيظل لدينا هدف المنافسة حتي النهاية لتحقيق انجاز غير مسبوق الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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