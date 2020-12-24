شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيي حفل افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لكرة اليد عن بعض تفاصيل حفلي افتتاح وختام البطولة والذي سيقوم بإحيائه الفنان المصري تامر حسني كفقرة أساسية للحفل بجانب فقرة موسيقية عن طريق فرقة موسيقية عالمية وفرق استعراضية مصرية وقال حسين لبيب إن الفنان تامر حسني وقع الاختيار عليه باعتباره الأفضل والأنسب لإحياء مثل هذا الحفل ووعد لبيب بحفل افتتاح مبهر يبهر العالم كله الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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