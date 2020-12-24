شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: المان يونايتد سينافس على لقب البريميرليج في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بصعوبة منافسة الشياطين الحمر على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم نظرا لفقدان المان يونايتد عددا من النقاط سواء عن طريق التعادلات أو الهزائم.

ووفقا لموقع "ديلي ميل"، أكد المدرب النرويجي، أن المان يونايتد يتبقى له عامين على أكثر تقدير حتى يتمكن من المنافسة على كأس البريميرليج الذي غااب طويلا عن دولاب الشاطين الحمر.