شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض اقتراح موسيماني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين جهاز طبي جديد للفريق من جنوب أفريقيا.

واقترح موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي استقدام طاقم طبي للعمل بصفوف الفريق من جنوب أفريقيا، إلا أن اقتراح الجنوب أفريقي لم يلقى بترحيب من إدارة النادي.

وقال الاعلامي عمر ربيع ياسين خلال تصريحات اذاعية أن الأهلي قد أنهى اتفاقه مع طاقم طبي مصري سيقوم بتسلم مهمته خلال الأيام القليلة المقبلة خلفاً لخالد محمود الذي انتقل للعمل في صفوف أهلي جدة السعودي.

ويستعد الفريق الأهلاوي لخوض مباراة الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل بمنافسات الدوري المصري الممتاز.