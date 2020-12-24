شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عزاء رئيس الزمالك تنفيذًا لإجراءات الحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت اللجنة الإدارية التى تدير نادي الزمالك الغاء مراسم العزاء الذي كان مقررا إقامته للمستشار احمد البكري رئيس اللجنة الثلاثية الذي كان مقررًا إقامته في مسجد الحامدية الشاذلية. وذلك بعد اعتذار هيئة المسجد عن استقبال العزاء بسبب تفشي فيروس كورونا
وتلقي مسؤولي الزمالك من مسؤولي مسجد الحامدية الشاذلية ما يفيد بصعوبة إقامة العزاء يوم الأحد المقبل، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية
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