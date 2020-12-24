شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يشارك مع ريال مدريد بعد لقاءات الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وضع زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، برنامجا تأهليا للنجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي غاب عن الميرنجي فترة طويلة بسبب كثرة الإصابات الذي تعرض لها نجم تشيلسي السابق.
ووفقا لموقع ماركا الإسباني، فأن المدرب الفرنسي، وضع برنامجا تأهيليا للجناح الأيسر للفريق الملكي على أن يعود عقب فترة الكريسماس للمشاركة في المباريات بقميص ريال مدريد الذي لم يرتديه طويلا النجم البلجيكي بسبب كثرة الإصابات.
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