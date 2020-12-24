شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكثر الأندية بحثاً على جوجل حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر موقع JD Sports الانجليزي، تقرير حول الأكثر الأندية بحثاً حول العالم في جوجل، وأشار التقرير إلى أنه جمع متوسط حجم البحث الشهري عن أسماء النوادي، مُصفاة حسب البلدان، ثم تمت صياغتها في قائمة من الأعلى إلى الأدنى لكل منطقة.

ورغم سيطرة عالم المال والأعمال على المستطيل الأخضر إلى أن الأندية العريقة في اللعبة ظلت تحظى باهتمام عشاق الساحة المستديرة.

ويظهر في النتائج أكتساح ريال مدريد لصدارة الأندية التي يتم البحث عنها على جوجل، مما يدل على أهتمام كبير بالنادي الملكي في العالم، حيث جاء في الصدارة لـ 97 دولة في العالم، بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني آرسنال الذي فاز في 17 دولة في البحث. فيما حل مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة بواقع 16.

ورغم أن الناديين الأنجليزيين لا يمران بأفضل ظروف لهم في المواسم الماضية إلا أنهم ظلوا يحتفظوا بشعبيتهم العالمية، ورغم الكبوات المتتالية ظل الجانرز يحظى بأهتمام في دول شرق أفريقيا، فضلاً عن كونه الناد الأكثر بحث عنه في بريطانيا، في المقابل يحظى الشياطين الحمر بشعبية في جنوب القارة السمراء.

وفي مصر كان للنجم المصري محمد صلاح التأثير الأكبر لمتابعى كرة القدم في بلاده، حيث يشير الإحصاءات أنه من بعد أنتقاله للريدز في 2017، زاد البحث على النادي، لأن أصبح هو الناد الأكثر بحثاً عنه في موقع جوجل بمصر.