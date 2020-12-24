شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيوكاسل يونايتد: علينا استعادة عافيتنا الكروية قبل لقاء المان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، إن الفريق وجد نفسه في موقف سيئ، عقب الخروج من كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة أمام برينتفورد، ويجب أن يستعيد عافيته خلال مباريات فترة الأعياد الصعبة.

وسينتقل نيوكاسل، صاحب المركز الـ12 في الدوري الممتاز، لمواجهة مانشستر سيتي بعد غد السبت، قبل استضافة ليفربول وليستر سيتي المتنافسين على اللقب خلال فترة قصيرة. وقال بروس: نحن في موقف سيئ، لذلك يجب الآن التفكير في كيفية العمل على الخروج منه نحتاج لردة فعل، وعلينا مواجهة هذا الموقف.