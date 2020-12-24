شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ايجابية مسحة محمد عبد السلام لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمرت إيجابية نتيجة المسحة التى خضع لها محمد عبد السلام، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، للإطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى، إلا إن المسحة التى خضع لها اللاعب فى الساعات الماضية جاءت إيجابية ليتقرر مواصلة اللاعب للعزل الصحى مع تطبيق بروتوكول العلاج لحين التعافى من فيروس كورونا.

واصيب محمد عبد السلام بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى زمنذ ذلك التوقيت واللاعب يخضع للعزل ولبرتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.