شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة هاري كين في توتنهام مرفوضة بأوامر مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، إن جيوفاني لوسيلسو لن يلعب على الأرجح حتى بداية العام الجديد، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف مورينيو قبل مواجهة وولفرهامبتون الأحد المقبل، سيغيب جيوفاني، لن يكون جاهزا، ولا أعلم موعد عودته، ولن يشارك في مباريات فترة عيد الميلاد، وكافة دعوات إراحة هاري كين مرفوضة.