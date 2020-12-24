شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يضع خطع تدوير ميسي داخل كتية برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة عن اتباعه سياسة جديدة بشأن ليونيل ميسي داخل الفريق الكتالوني. ووفقا لموقع صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد المدرب الهولندي، أن الأسطورة الأرجنتينية لابد وأن يخضع لسياسية التدوير داخل فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

أضاف التقرير، أن المدرب الهولندي يسعى خلال الفترة الحالية لضم مدافع سوبر لتدعيم خط الدفاع الكتالوني الذي يعاني خلال الفترات الماضية خاصة الموسم الماضي.