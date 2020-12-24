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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انييلي: سنقاتل حتى النهاية من أجل لقب الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
أكد رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي أن فريقه سيقاتل حتى النهاية من أجل لقب الدوري الإيطالي العاشر توالياً.
وصرح أنييلي في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو "نحن بصدد إغلاق عام لم يتخيل أحد أن يعيشه، أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير وأحبائكم أيضاً، رغم أنني أعلم أن الأمر لن يكون على هذا النحو".
وأضاف "افتقدنا للعائلة والأصدقاء، كما أننا نكافح في العمل، كلنا نفتح أبواب الهدوء والأمل في عام 2021، لكن هذه المرة بخطاب أقل من المعتاد".
وختم أنييلي "سنقاتل حتى النهاية من أجل لقب الدوري الإيطالي العاشر على التوالي، ندرك قوتنا في هذه اللحظة الدرامية لصناعة كرة القدم التي نعمل فيها. عيد ميلاد سعيد وعناق لكل الأشخاص الذين نحبهم".
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